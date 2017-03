Brückensanierungen an S31 beginnen

Auf der Burgenlandschnellstraße S31 im Bereich Knoten Eisenstadt bis Wulkaprodersdorf/Hirm wurde mit Vormarkierungsarbeiten für eine Baustelleneinrichtung begonnen. In den kommenden Monaten müssen mehrere Brücken saniert werden.

Die Kosten für die Brückensanierungen werden von der ASFINAG mit 4,7 Millionen Euro veranschlagt. In vier Bauphasen werden bei vier Brückenobjekten Generalinstandsetzungen beider Richtungsfahrbahnen durchgeführt. Das heißt, es werden bei den Brücken zwischen dem Knoten Eisenstadt bis Wulkaprodersdorf/Hirm die Abdichtungen sowie die Fahrbahnübergangskonstruktionen und der Fahrbahnbelag erneuert.

Arbeiten sollen im Oktober abgeschlossen werden

Jetzt wird die Baustelle eingerichtet, mit den eigentlichen Arbeiten soll am ersten Montag im April begonnen werden. Um in jeder Bauphase einen Arbeitsbereich zu erhalten, wird dann jeweils in dem betroffenen Abschnitt ein Fahrstreifen auf der Gegenfahrbahn geführt. Die Bauarbeiten sollen im kommenden Oktober abgeschlossen werden.

Während der gesamten Bauphase wird die Auffahrt der Anschlussstelle Wulkaprodersdorf auf die S31, in Fahrtrichtung Mattersburg gesperrt. Ab Juli werden bei Wulkaprodersdorf die Auffahrten in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Eisenstadt Mitte und alternativ über Wulkaprodersdorf umgeleitet.