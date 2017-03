Oberwart: Schüler machen Radio

Es gibt wenige Schulen, die eine praktische Ausbildung für Berufe in der Medienbranche anbieten. Ein Beispiel dafür ist die HBLA für Produktmanagement und Präsentation in Oberwart: Hier gibt es ein Schulradio mit eigenem Radiostudio.

Schon seit längerem produzieren die Schüler täglich Radiosendungen. Seit kurzem kann man das Schulradio auch als Webradio, sowie über Radio Oberpullendorf empfangen. Der Name des Radiosenders lautet „Prodio“.

ORF

Gegründet wurde das mit modernster Technik ausgestattete Schulradio eigentlich schon vor mehr als einem Jahr. Nach einer schulinternen Testphase gehen die jungen Radiomacher nun regelmäßig on Air. „Das besondere an ‚Prodio‘ ist, dass wir damit an die Öffentlichkeit gehen können. Die Schüler können sehr praxisnahe arbeiten. Sie lernen Audio zu editieren und journalistisch zu arbeiten. Sie haben hier die gleiche Infrastruktur wie andere Radiosender“, so Projektleiter Andreas Freiberger.

Voller Tatendrang Die Schüler Julian Friedl und Dominik Matzek über die verschiedenen Betätigungsfelder und Herausforderungen beim Radio „Prodio“.

Interviews mit Promis

Entstanden ist das Schulradio im Rahmen des Unterrichts. Für die Schüler und ihren Projektleiter war es aber von Beginn an wichtig, in die Praxis zu gehen. So sind schon Interview mit diversen Promis, etwa Alfons Haider und Barbara Schöneberger entstanden. Man möchte aber auch kritische Themen aufgreifen - so wurde 2015 auf „Prodio“ über die Flüchtlingssituation im Burgenland berichtet.

ORF

Die Rückmeldungen auf die Arbeit auf „Prodio“ sind durchwegs positiv: „Die Schülerinnen und Schüler sind sehr praxifit. Wir bekommen ja immer wieder Rückmeldungen, wenn sie ein Praktikum machen. Da wundern sich die Firmen, was die Schüler schon alles können“, zeigte sich Fachvorstand Anita Mareich-Kreimer stolz.