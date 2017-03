Vier Medaillen bei Special Olympics

Das burgenländische Team hat bei den Special Olympics World Winter Games in der Steiermark auch am Freitag wieder zugeschlagen und zwei Bronze-Medaillen gewonnen. Damit holten die Burgenländer vier Medaillen.

Nach Silber im Schneeschuhlauf über 25 Meter schaffte es Josef Baranyai auch über die 50-Meter-Distanz auf Rang drei. Das Floorball-Team aus der Dornau besiegte im Spiel um Platz drei die Mannschaft aus Uruguay mit 4:1.

Special Olympics/GEPA pictures

Angefeuert wurden die Dornauer von Dutzenden Fans aus dem Burgenland. Bereits am Donnerstag holte das burgenländische Stocksport-Team Gold - mehr dazu in Special Olympics: Burgenländer holen Gold. Am Freitagabend gehen die Special Olympics zu Ende: Zur Abschlussfeier in der Grazer Merkur Arena werden mehr als 15.000 Zuseher erwartet.