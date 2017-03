Soko Kfz schnappt Motorraddiebe

Die zum burgenländischen Landeskriminalamt gehörende Soko Kfz hat in Wien eine Bande von Motorraddieben auf frischer Tat ertappt. Drei ungarische Staatsbürger wurden festgenommen.

Die Motorraddiebe gerieten bereits im Sommer des Vorjahres ins Visier der Beamten der Soko-Kfz. Die drei Verdächtigen wurden bereits im Oktober 2016 festgenommen, wie die Polizei am Freitag bekanntgab. Die drei seien in Wien gefasst worden, als sie zuvor gestohlene, hochpreisige Motorräder in einen Klein-Lkw laden wollten, um diese über die burgenländische Grenze ins Ausland zu bringen, sagte Polizeisprecher Helmut Greiner.

Seit 2013 elf Motorräder gestohlen

Das Trio soll seit November 2013 insgesamt elf Motorräder von öffentlichen Parkplätzen in Wien gestohlen haben. Die drei Männer sind ungarische Staatsbürger im Alter von 32, 45 und 49 Jahren. Sie sitzen laut Greiner in der Justizanstalt Wien in Untersuchungshaft und warten auf ihren Prozess. Ob sie auch Angaben zu möglichen Hintermännern machen werden, sei eher zweifelhaft, sagte Greiner. Die drei seien nicht unbedingt kooperativ.

Landespolizeidirektion Burgenland

Polizei sucht Lkw-Diebe

In einem anderen Fall beginnt die Polizei gerade erst mit den Ermittlungen: Zwei maskierte Männer stahlen am Donnerstag zwei Lastwagen von einem Firmengelände in Großhöflein. Dabei wurden die Diebe von einer Überwachungskamera gefilmt. Aufgrund der in den Lkws angebrachten GO-BOX, die für die elektronische Entrichtung der Lkw-Maut verwendet wird, konnte die Spur der Lastwagen bis auf die Nordostautobahn A6 verfolgt werden. Dort erfolgte am Donnerstag gegen 3.30 Uhr früh das letzte Signal. Die Fahndung der Polizei läuft.