Die Besten im Tourismus ausgezeichnet

Die Creme de la Creme des Burgenland Tourismus hat sich am Donnerstagabend in Andau versammelt, um die Besten der Branche auszuzeichnen. Zum ersten Mal nach 2005 wurden in erstmals drei Kategorien Preise vergeben

Die Preisverleihung war umrahmt von einem Galadinner und viel Unterhaltung. Für die meiste Spannung sorgte aber natürlich die Verleihung der Tourismuspreise.

In der Kategorie „Chef oder Chefin mit Herz“ gewannen Roland und Barbara Beck vom Landhotel Birkenhof in Gols. „Wir respektieren unsere Mitarbeiter und durch den Respekt kommt alles von ganz alleine“, meinte Roland Beck.

„Tourismuspionier“ Bert Jandl

Der Preis in der Kategorie „Tourismuspionier“ ging an Bert Jandl von der Vila Vita in Pamhagen für sein Lebenswerk. Das sei eine große Auszeichnung für ihn und er freue sich sehr, sagte Jandl. Es sei für ihn auch ein Ansporn, Leute und Mitarbeiter zu motivieren, sich für den Tourismus zu interessieren.

„Kreativer Kopf“ Ronni Gollatz

Den ersten Preis in der Kategorie „Kreativer Kopf“ gewann Ronni Gollatz von der Event-Location Hannersberg. Die Anerkennung und Wertschätzung von Experten tue schon sehr gut, gestand er nach der Preisverleihung.

Dankeschön an Tourismus

Die Preise wurden von Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) und Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ) übergeben. Mehr als drei Millionen Nächtigungen zu haben, da stecke viel Leistung, viel Kompetenz und Einsatz dahinter und da wolle man Danke sagen, so Niessl. Es sei eine gute Idee gewesen, den Preis wiederzubeleben, befand Petschnig. Man habe die Absicht, den Preis jährlich zu vergeben.

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden jene burgenländischen Lehrlinge geehrt, die bei den Tourismus-Staatsmeisterschaften Medaillen erringen konnten.