Special Olympics: Burgenländer holen Gold

Bei den Special Olympics World Winter Games hat das Burgenland die erste Goldmedaille geholt: Markus Laschober, Johann Wittmann, Harald Wimmer und Gerald Hanzl aus dem Wohnheim Dornau waren im Stocksport nicht zu schlagen.

Das Team rund um Trainerin Gerlinde Gal bereitete sich gemeinsam mit dem Team des Integrationszentrums Neudau in der Steiermark mit vielen Testpartien auf die Stocksport-Bewerbe der Weltspiele vor. Die beiden Mannschaften standen sich letztendlich auch in der Messehalle Graz im Finale der Gruppe D gegenüber.

Es war ein spannendes Spiel bis zum Schluss mit dem glücklichen Ende für uns“, so Trainerin Gerlinde Gal. Die gesamte Mannschaft habe so eine Freude mit der Goldmedaille und sei stolz auf ihre Leistung. Nach der Silbermedaille von Josef Baranyai ist dies das zweite Edelmetall für das Burgenland bei den Special Olympics World Winter Games 2017 in der Steiermark - mehr dazu in Special Olympics: Silber fürs Burgenland.