33 Einbrüche aufgeklärt

Die Polizei hat 33 Einbruchsdiebstähle im Burgenland und in Niederösterreich geklärt. Die Straftaten sollen auf das Konto eines Einbrecher-Duos aus Ungarn gehen. Einer der Verdächtigen ist in Haft.

Die umfangreichen Polizeiermittlungen der Beamten begannen bereits Ende Dezember des Vorjahres im Bezirk Neusiedl am See. Ein 24-jähriger Mann aus Ungarn wurde nach einem Einbruchsdiebstahl in Weiden am See und einer kurzen Verfolgungsjagd festgenommen. Im Zuge der Einvernahmen zeigte sich der bereits amtsbekannte Tatverdächtige geständig. Gemeinsam mit einem Komplizen hatte er über Monate hinweg nachts nach unversperrten Häusern, Garagen, Wohnungen und Autos Ausschau gehalten.

Bargeld und Schmuck bevorzugte Beute

Die beiden waren in den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt, Mattersburg, Oberpullendorf und in Wiener Neustadt unterwegs. Insgesamt 33 Taten sollen auf das Konto des ungarischen Duos, das vor allem Bargeld und Schmuck gestohlen haben soll, gehen. Der Schaden beträgt laut Ermittlern mehrere tausend Euro. Der 24-jährige sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft, nach seinem Komplizen, der auf der Flucht ist, wird gefahndet.