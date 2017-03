Toter in Regionalzug

Am Mittwochnachmittag ist in einem Regionalzug kurz vor dem Bahnhof Gattendorf ein toter Fahrgast entdeckt worden. Bei dem Mann handelt es sich um einen 28-jährigen Slowaken. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.

Der Zug war aus Bratislava gekommen und in Richtung Wien unterwegs. Ein Fahrgast bemerkte den leblosen Mann in einem Waggon und alarmierte den Zugsführer. Dieser verständigte sofort die Rettung und die Polizei.

Doch der Notarzt konnte nur noch den Tod des 28-Jährigen feststellen. Die Obduktion soll jetzt klären, woran der Mann starb.