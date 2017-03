BGKK: Neue Leistungen im neuen Haus

Vor einem halben Jahr ist die Burgenländische Gebietskrankenkasse (BGKK) in Eisenstadt vom Zentrum an den Stadtrand umgezogen. Mit der Übersiedelung hat die BGKK auch ihr Leistungsangebot erweitert.

Modern, hell und groß - so präsentiert sich die neue BGKK. 30 Millionen Euro wurden in das Gebäude investiert - mehr dazu in Neue Gebietskrankenkasse eröffnet. Vor dem Haus gibt es genügend Parkplätze, drinnen im Eingangsbereich befindet sich ein zentraler Informationsschalter - alles ist selbstverständlich barrierefrei zu erreichen.

ORF

Wesentlich für die Versicherten ist auch das Leistungsspektrum, das erweitert wurde. Im Zahnambulatorium wird nun beispielsweise auch Mundhygiene angeboten.

ORF

ORF

Sturzprophylaxe für Ältere

Größere Änderungen gibt es im Physikalischen Ambulatorium. „Wir haben hier einen großen Schwerpunkt gesetzt auf die Trainingstherapie und wir haben neu eine Sturzprophylaxe“, so BGKK-Direktor Christain Moder. Bei der Sturzprophylaxe wird mit älteren Menschen sicheres Gehen trainiert. Denn der Sturz und seine Folgen seien „die Katastrophe des Alters“, sagt der Leiter der physikalischen Medizin, Lukas Kaltschitsch-Gallei. Außerdem bietet die Krankenkasse weiterhin die bisherigen Leistungen an: von medizinischen Wannenbädern bis hin zur Schmerztherapie.

In dem Gebäude ist auch die Sozialversicherungsanstalt der Bauern untergebracht - somit kommt man auf insgesamt 400 Mitarbeiter, die ebenfalls vom modernen Arbeitsambiente profitieren.

Links: