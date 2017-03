Wahltermin steht fest

Die Landesregierung hat am Dienstag über den Termin für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen entscheiden. Gewählt wird am Sonntag, den 1. Oktober 2017, so Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Der Beschluss in der Regierungssitzung über den Wahltermin am Sonntag, den 1. Oktober 2017 wurde einstimmig gefasst. „Der Wahlkalender mit sämtlichen einzuhaltenden Fristen und wichtigen Terminen für Gemeinden und Wahlbehörden, aber auch für die Kandidatinnen und Kandidaten wird in den nächsten Tagen an alle burgenländische Gemeinden ausgeschickt“, so Gemeindereferentin Astrid Eisenkopf.

Wichtige Termine für den Kalender

Rückgerechnet vom 1. Oktober als Hauptwahltermin ergeben sich einige wichtige Termine, die man sich bereits im Kalender vormerken kann. Mit der im Jänner 2017 in Kraft getretenen Gemeindewahlordnung wird es wie bei den Landtagswahlen 2015 auch bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2017 einen vorgezogenen Wahltag geben – diesen wird es neun Tage vor dem Hauptwahltag, also am 22. September geben. Sollte am 1. Oktober in der einen oder anderen Gemeinde noch kein endgültiges Ergebnis vorliegen, finden die Stichwahlen am 29. Oktober statt. Ein weiterer wichtiger Termin ist der 4. August. Das ist der Endtermin für die Einbringung von Wahlvorschlägen. Die Wahlausschreibung soll am Stichtag der Wahl – das ist der 4. Juli – erfolgen.