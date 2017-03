Unfallbilanz: Meiste Unfälle zu Hause

Die aktuelle Unfallstatistik des Kuratoriums für Verkehrssicherheit weist das eigene Haus und die nähere Wohnumgebung als den häufigsten Unfallort aus. Insgesamt wurden im Burgenland im Vorjahr 20.979 Unfälle in der Statistik erfasst.

794.648 Österreicherinnen und Österreicher hatten im Vorjahr einen Unfall. 2.548 Menschen starben an den Unfallfolgen. Allein 595.600 Menschen verunfallten bei Heim-, Freizeit- und Sportunfällen. „Nach wie vor haben Heim- und Freizeitunfälle den mit Abstand größten Anteil am Unfallgeschehen in Österreich“, so Othmar Thann, Direktor des KFV. Nirgendwo anders gibt es bei Unfällen so viele Schwerverletzte wie im Haushalt und auch die meisten tödlichen Unfälle passieren laut KFV-Statistik zuhause und in der Freizeit.

Zahl der Verkehrs- und Arbeitsunfälle gesunken

Für ältere Menschen könnten schon kleinere Stolperfallen in ihrem Haus zur Gefahr werden. Aber auch Jüngere würden die Gefahr zuhause oft unterschätzen und zum Beispiel leichtfertig einen wackligen Sessel statt einer standfesten Leiter verwenden, heißt es vom KFV. Die Zahl der Verkehrs- und Arbeitsunfälle ist laut Statistik dagegen gesunken. Auffällig ist, dass Männer vor allem beim Sport und im Straßenverkehr verunglücken, während Frauen sich eher im Haushalt verletzten.