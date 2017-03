Neue Forint-Scheine in Ungarn

In Ungarn sind seit Anfang März die neuen 2.000- und 5.000-Forint-Banknoten im Einsatz. Die alten Geldscheine bleiben nur noch bis Ende Juli in Verwendung. Dann können sie drei Jahre lang in Banken und auf der Post umgetauscht werden.

Seit 2014 werden in Ungarn die Banknoten sukzessive erneuert. Die neuen Forint-Geldscheine haben auch neue Sicherheitsmerkmale. Die wichtigsten Motive, also der Zahlenwert und die Schriften, sind auch deutlich zu ertasten. Beim 2.000-Forintschein wechselt das Tulpenmotiv in der Mitte beim Kippen von gold auf grün, beim 5.000-Forintschein wechselt der Triumphbogen die Farbe von lila auf grün. Beide Scheine haben natürlich auch ein Wasserzeichen: Es sind Porträts von berühmten Ungarn.

Ungarische Nationalbank

Nur noch bis Ende Juli im Umlauf

Seit dem 1. März sind diese neuen Scheine im Umlauf. Mit den alten Scheinen kann man nur noch bis zum 31. Juli zahlen. Allerdings verlieren sie auch danach nicht ihren Wert. Sie können drei Jahre lang in Banken und auf der Post umgetauscht werden. Nach dieser Dreijahresfrist ist der Umtausch nur mehr in der Ungarischen Nationalbank möglich, das allerdings 20 Jahre lang. Der Umtausch ist kostenlos.

