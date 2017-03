Güssing: Einbrecher stahlen Motorsägen

Mehrere Einbrüche im Südburgenland und ein Fall von Vandalismus im Bezirk Neusiedl am See beschäftigen zur Zeit die Ermittler der Polizei. Von den Tätern fehlt in allen Fällen noch jede Spur.

Einbrecher hatten es in Güssing in der Nacht auf Montag auf hochpreisige Marken-Motorsägen abgesehen. Die Täter - es dürfte sich um mehrere gehandelt haben - schlugen gegen 2.30 Uhr eine Glasscheibe zur Werkstätte eines Technikcenters ein und gelangten so in das Gebäude. Aus dem Verkaufsraum stahlen sie 20 Motorsägen, so die Polizei am Dienstag. Die genaue Schadenssumme war vorerst nicht bekannt.

Bezirk Jennersdorf: Einbruch in ein Wohnhaus

Im Bezirk Jennersdorf ermittelt die Polizei ebenfalls nach einem Einbruch - in dem Fall in ein Wohnhaus. Die Unbekannten schlugen tagsüber zu. Sie durchsuchten das Haus und nahmen schließlich eine wertvolle Armbanduhr und eine teure Halskette mit. Laut Polizei wurden Spuren gesichert und eine Fahndung eingeleitet.

Bezirk Neusiedl: Mauer beschmiert

Und im Bezirk Neusiedl am See suchen Beamten nach einem oder mehreren Vandalen, die eine Einfriedungsmauer beschmiert haben - unter anderem mit einem Hakenkreuz und Anarchie-Zeichen. Nach den Unbekannten wird gefahndet.