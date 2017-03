Sommerfestival im Schloss Kittsee

Eine neue Initiative soll ab Juni 2017 das Barockschloss Kittsee mit kulturellem Leben erfüllen. Neben Konzerten und Aufführungsserien soll ab heuer das Sommerfestival Kittsee mit „Die Csardasfürstin“ das Publikum anziehen.

Bis 2008 war das einstige Batthyany Schloss Kittsee Sitz des ethnografischen Museums. Danach gab es diverse Versuche, das historische Gebäude, das der Gemeinde gehört, mit Kultur zu beleben. Von 2007 bis 2011 fanden hier beispielsweise Musical- und Singspiel-Aufführungen statt. Diese Freilichtaufführungen vor der barocken Fassade will man jetzt mit dem Sommerfestival Kittsee wiederbeleben.

„Die Csardasfürstin“ vor der Schlossfassade

10 Mal wird ab Ende Juni Kalmans Operette „Die Csardasfürstin“ vor der Fassade von Schloss Kittsee gezeigt. Zusätzlich wird es zwei Vorstellungen der Kinderoper „Die Reise des Kleinen Prinzen“ geben und eine Vorstellung von „Cinderella“, einem Stück der erst 11-jährigen englischen Komponistin Alma Deutscher.

Die künstlerische Leitung dieses Unternehmens haben Rudolf und Christian Buchmann. Sie leiten auch eine Musikagentur und haben bis 2011 schon Musicals und Singspiele unter der Regie von Gerhard Ernst für Kittsee produziert. Den bei anderen Festivals in den letzten Jahren bemerkbaren Publikumsrückgang fürchtet man in Kittsee nicht. „Schon das letzte Mal, als wir Sommerfestival praktisch aus dem Boden gestampft haben, haben wir bewiesen, dass wir innerhalb von drei Jahren ein vollfunktionales Festival auf die Beine stellen können, das schon im zweiten Jahr ausgebucht war“, so Christian Buchmann. Sein Vater und er haben das Ensemble des Wiener Oh!pera Operntheaters für die Csardasfürstin und Cinderella verpflichtet. Das eigens zusammengestellte Orchester wird von Joji Hattori dirigiert.

Unterstützung vom Land

Das Vorhaben wird von der Gemeinde unterstützt, die Eigentümerin von Schloss Kittsee ist. Fördermittel kommen auch vom Land.

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) schöpft aus dem Topf zum Jahr der Gemeinden: „Wir wollen etwas für die Menschen in der Region und den Nachbarn tun. Wir wollen etwas für den Tourismus tun und eine Attraktion liefern.“

Premiere feiert das Sommerfestival Kittsee am 28. Juni mit Kalmans Operette „Die Csardasfürstin“. Das Sommerfestival Kittsee wird ohne großartige Kulissen auskommen, um die Schlossfassade wirken zu lassen und den familiären Charakter zu unterstreichen.