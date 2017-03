Erster Storch der Saison angekommen

In Rust (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist am Freitag der erste Storch der Saison gelandet - möglicherweise in Begleitung. In einem anderen Nest sei nämlich ebenfalls ein Vogel gesehen worden.

Ob es derselbe Storch war, wisse man nicht, sagte der Obmann des Storchenvereins, Josef Karassowitsch, zur APA. In den nächsten Tagen werden weitere gefiederte „Sommergäste“ erwartet.

Die Störche kommen alljährlich um den 20. März herum aus ihren südlichen Winterquartieren. Laut Karassowitsch wurden in den vergangenen zwei Jahren in Rust jeweils 17 Storchenpaare gezählt, die die Nester auf den Dächern der Stadt bevölkerten.