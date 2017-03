Tischtennis im Einkaufszentrum

Den Tischtennis-Sport zu den Leuten bringen ist das Ziel, wenn der UTTC Oberwart seine Spielstätte für die Bundesliga in das große Einkaufszentrum verlegt. Zum vierten Mal gab es am Samstag schon das „Tischtennis-Fest im EO“.

Tischtennis ist schnell und zeitweise sehr spektakulär. Nur die Verhältnisse sind im Einkaufszentrum im Vergleich zur Turnhalle etwas anders. An Licht und Lärm mussten sich die Spieler erst wieder gewöhnen. „Alles in allem war es perfekt. Man hat geschaut, dass die Lichter nicht ins Gesicht scheinen, dass die Türen überall geschlossen gehalten werden. Ich kann nichts bemängeln“, so UTTC-Spieler Dominik Habesohn.

Die Zuseher kamen in den Genuss zahlreicher toller Ballwechsel, vor allem im Doppel. Gastgeber Oberwart verlor zwar den Punkt, gewann aber durch den gebotenen Sport mehr Fans. „Was man bei uns schon bemerkt hat ist, dass bei Heimspielen viel mehr Leute kommen, weil sie sehen, wie spannend es ist. Das ist die beste Werbung für unseren Sport“, so UTTC Oberwart-Obmann Franz Felber.

Oberwart gewinnt 4:1

Erstmals im vierten Anlauf konnte der UTTC Oberwart eine Bundesliga-Begegnung im EO für sich entscheiden. Die Oberwarter holten vier Einzelpunkte und gewinnen 4:1 gegen den Badener AC. Das Match beschloss Dominik Habesohn mit dem Sieg gegen Alexander Chen. „Für uns war es heute besonders wichtig, weil wir in dieser Kulisse gespielt haben. Heute war ein Sieg angestrebt und es ist super, dass wir das mitgenommen haben“, sagte UTTC-Spieler Mathias Habeson.

Sportlich geht es für die Oberwarter dann wieder in diversen Sporthallen weiter. Das Ziel für heuer ist noch ein Top 4 Platz in der Bundesliga. Für alle die das Event versäumt haben, gibt es 2018 eine Neuauflage.

