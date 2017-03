Bewusst gesund: Zucker - Das süße Gift

Zucker: Das süße Gift. So heißt der Bewusst-gesund-Schwerpunkt in allen Medien des ORF. Die WHO warnt, dass jährlich etwa 35 Millionen Todesfälle weltweit auf das Konto des Zuckers gehen.

Manche Wissenschafter fordern strengere Kontrollen beim Zuckerkonsum wie zum Beispiel bei Alkohol und Nikotin. Während Fett seit den 1970er-Jahren als Hauptverursacher vieler Krankheiten gilt und von Speiseplänen verbannt wird, ist Zucker zu einem der wichtigsten Geschmacksträger geworden. Wobei Zucker nicht immer gleich erkennbar ist.

Denn Zucker hat viele Namen: Dextrose, Fruktose, Glukose, Sirup, Gerstenmalzextrakt und noch etwa 70 weitere Bezeichnungen. Selbst der Hinweis „zuckerfrei“ bedeutet nicht unbedingt, dass in dem Lebensmittel kein Zucker enthalten ist. In dem Bewusst-gesund-Programmschwerpunkt „Zucker - das süße Gift“ informiert der ORF diese Woche in allen Medien über die Gefährlichkeit von übermäßigem Zuckerkonsum und über gesunde Alternativen.

ORF

Versteckter Zucker

Dass Schokolade viel Zucker hat, ist klar. Aber es gibt viele Zuckerfallen, die man nicht gleich erkennt. Süß und leicht ist ein Donut nur an Gewicht. Ein Mini-Schokodonut wiegt 25 Gramm. Sein Zuckergehalt entspricht eineinhalb Stück Würfelzucker.

Der vermeintlich gesunde Müsliriegel hat hingegen gleich drei Stück Würfelzucker intus. Auch der Riegel wiegt nur 25 Gramm. Gesüßte Cornflakes haben es ebenfalls in sich. 90 Gramm kommen auf elf Würfelzucker.

ORF

Fruktose in Trockenfrüchten

Fruktose macht Trockenfrüchte extra süß. 50 Gramm entsprechen elf Stück Würfelzucker. Wegen des Fruchtzuckers wird auch der Zuckerberg bei einem Rosinenstriezel immer höher. Der Striezel kommt auf 19 Würfelzucker. Ebenfalls nicht zu vernachlässigen: Ketchup. 20 Gramm haben einen Zuckerhalt von auf zwei Stück Würfelzucker.

Eine weitere Überraschung: Ein Viertelliter Cola kommt auf neun Stück Würfelzucker. Zehn Stück Würfelzucker sind in der gleichen Menge Früchtesmoothie enthalten. Womit dieser Smoothie eine wahre Zuckerbombe ist.

