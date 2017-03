Vier Verletzte bei zwei Unfällen

Im Bezirk Eisenstadt-Umgebung haben sich am Freitagabend zwei Verkehrsunfälle ereignet. Vier Personen wurden dabei zum Teil schwer verletzt.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 17.00 Uhr auf der B50 zwischen Eisenstadt und Schützen am Gebirge. Ein 18-jähriger Autolenker kam mit seinem Fahrzeug wegen überhöhter Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab. Das Auto, in dem sich drei weitere Insassen befanden, prallte in der Folge gegen einen Baum. Der Beifahrer und die hinter ihm sitzende Person wurden in dem Unfallauto eingeklemmt, beide erlitten schwere Verletzungen.

Sie mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Der Fahrer und der vierte Fahrzeuginsasse wurden leicht verletzt. Ein bei dem Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ, heißt es von der Landespolizeidirektion. Im Einsatz waren die Feuerwehren Eisenstadt und Oslip

Zweiter Einsatz für Feuerwehr Eisenstadt

Ein zweiter Unfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr in Eisenstadt. Ein Autolenker kam dabei mit seinem Fahrzeug aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hausmauer. Der Fahrer blieb dabei unverletzt - die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich allerdings aufgrund der Elektronik des Autos als schwierig.

Da sich die Bremsen nicht lösen ließen, musste das Unfallauto mit Hilfe eines Krans geborgen werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Eisenstadt und Kleinhöflein.