Karrierecenter: Einblick in die Arbeitswelt

Das burgenländische Schulungszentrum, BUZ, in Neutal, bietet ab sofort in einem eigenen „Karrierecenter“ Schülern die Möglichkeit, sich über Berufe und Berufsmöglichkeiten zu informieren. Diese Praxis soll den Schülern einen Einblick in die Arbeitswelt geben.

Schülerinnen und Schüler der Neuen Mittelschulen, der allgemeinbildenden Höheren Schulen, der polytechnischen Schulen, sowie der allgemeinen Soderschulen sind eingeladen, in Neutal einen Einblick in die Arbeitswelt zu nehmen. Durch beobachten und probieren sollen die Jugendlichen verschiedene Berufe kennenlernen, erklärte der Geschäftsführer des BUZ Neutal, Christian Vlasich.

„Wir haben einfach festgestellt, dass es ganz wichtig ist in der Berufsfindung auszuprobieren. Wir wollen den Schülern der siebenten bis neunten Schulstufe die Möglichkeit bieten Berufe im Metall-, Elektro-, IT- und Gastronomiebereich auszuprobieren“, so Vlasich.

Fundierte Berufsorientierung

Viele Berufssparten klagen über einen eklatanten Lehrlingsmangel, sagte Landesschulratspräsident Heinz Josef Zitz. Er meinte, dass eine fundierte Berufsorientierung jungen Menschen den Einstieg in die Arbeitswelt erleichtere. „Es ist ein wirklich ideales Unterstützungssystem, das den Schulen angeboten wird, weil ihnen nicht nur ein Film gezeigt wird, sondern sie hautnah erleben können, welche Berufe es gibt und was man machen kann“, so Zitz.

Als weiterer Kooperationspartner des Karrierecenters konnte das Jugend- und Familienhotel JUFA in Neutal, gewonnen werden, sagte Bürgermeister Erich Trummer (SPÖ). „Die Unterbringung und Freizeitpädagogik ist mit leistbaren Preisen behaftet, sodass wir, denke ich, auch in Konkurrenz zu Schulskikursen durchaus ein sinnvolles und leistbares Angebot haben“, so Trummer. Das Karrierecenter steht ab sofort Interessierten zur Verfügung. Pro Tag können bis zu 50 Schülerinnen und Schüler an den Berufsorientierungen im BUZ teilnehmen.