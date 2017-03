Zajac: Neue Segelpartnerin für Olympia

Seit einigen Wochen hat Thomas Zajac, der Olympia-Bronze-Medaillen-Gewinner von Rio, eine neue Segelpartnerin. Sie heißt Barbara Matz, ist erst 19 Jahre alt, kommt aus Neusiedl und soll in die Fußstapfen von Tanja Frank treten.

Die Neusiedlerin hat ihren neuen Partner bei den ersten gemeinsamen Tests restlos überzeugt. Das neue Team in der olympischen Segel-Klasse Nacra 17: Thomas Zajac, der Routinier und Olympia-Dritte und Barbara Matz, die 19-jährige Neusiedlerin, Neuling in der Bootsklasse. Zajac entschied sich bei Tests in Italien für die frühere Laser-Radial-Seglerin.

„Für mich war es eine Ehre und dachte nicht, dass er mich fragt. Dann hab ich alles gegeben und geschaut, dass ich meinen Spass dabei habe“, so Matz. „Die Barbara Matz war einfach die Beste von den Mädels. Das Gefühl am Boot mit ihr gemeinsam war einfach gut, aber sie hat vor allem die Sachen schnell umgesetzt“, sagte Zajac.

Segeln nach der Matura

Für Barbara Matz beginnt nun ein neuer Lebensschnitt. Noch steht der Schülerin an der HAK Neusiedl die Matura bevor. Danach gilt der Fokus nur mehr dem Segeln mit dem großen Ziel Olympia 2020. „Die Schule unterstützt mich und es ist machbar. Jetzt schalten wir bissl zurück und nach der Matura starten wir mit Vollgas“, so Matz.

Ab sofort sind Thomas Zajac und Barabara Matz ein Team. Sie, die neue Vorschoterin, kann zum einen sportlich noch viel von ihrem Partner lernen. Zum anderen müssen die beiden auch menschlich gut miteinander auskommen. „Jede Olympiakampagne ist für jeden Sportler ein großes Abenteuer. Ich hoffe, wie können gemeinsam feiern, wahrscheinlich werden wir uns ab und zu auch trösten müssen - das gehört zum Sport eben dazu“, so Zajac.

Überzeugte mit Lernfähigkeit

Barbara Matz überzeugte Thomas Zajac auch mit ihrer Lernfähigkeit. Sie begann erst mit zwölf Jahren überhaupt zu segeln. Trotzdem wird sie in den nächsten Monaten wohl auch an Vorgängerin Tanja Frank gemessen.

„Ich habe mir schon einige Sachen von der Tanja abgeschaut, vor allem technisch, aber so versuche ich meinen eigenen Weg zu gehen“, sagte. Thomas Zajac und Barbara Matz wollen jedenfalls beweisen, dass sie spätestens in Tokio zur Weltspitze zählen.