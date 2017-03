Gut Purbach und Taubenkobel sind top

Mehr als 240.000 Votings von rund 16.000 Gäste-Testern hat die Falstaff-Redaktion nach eigenen Angaben heuer erhalten. Im Burgenland wurden das Gut Purbach und der Taubenkobel am Besten bewertet und teilen sich Platz eins.

Österreichweit wurde das „Steirereck“ im Wiener Stadtpark erneut am höchsten bewertet. Das Restaurant erhielt die maximale Punktezahl von 100 in Sachen Essen, Service, Weinkarte und Ambiente, wie es am Donnerstag bei der Präsentation des neuen Falstaff-Guides hieß.

In der Gesamtwertung liegen das „Döllerer“ in Golling, das „Landhaus Bacher“ in Mautern und das Restaurant „Obauer“ in Werfen ex aequo auf Platz zwei und mit 99 Punkten nur einen Hauch hinter dem „Steirereck“. Auf Platz drei rangieren die „Griggeler Stuba“ in Lech und das „Ikarus Hangar-7“ in Salzburg.

Spannend im Burgenland

Im Burgenland bleibt es weiterhin spannend. Im Vorjahr lag Max Stiegl um ein Quäntchen vor dem »Taubenkobel«, der langjährigen Nummer eins im Burgenland. Heuer muss er sich den ersten Platz mit dem »Taubenkobel« teilen. Punktegleichstand lässt darauf schließen, dass das Rennen um die Poleposition im nächsten Jahr weitergeht. Alain Weissgerber hat seine Form gegenüber dem Vorjahr steigern können. Dafür gibt es Punkte­zuwachs in der Kategorie »Essen« und einen Ex-aequo-Sieg im Burgenlandranking.

Die Top-Elf des Burgenlandes

1. Gut Purbach, Purbach, 93 Punkte

1. Taubenkobel, Schützen am Gebirge, 93 Punkte

2. An-Alapanka-Ma, Eltendorf-Zahling, 91 Punkte

3. Gasthaus Csencsits, Harmisch, 90 Punkte

3. Wachter-Wieslers Ratschen, Deutsch-Schützen, 90 Punkte

4. Kloster am Spitz, Purbach, 89 Punkte

5. Nyikospark, Neusiedl am See, 89 Punkte

6. Hofgassl, Rust , 88 Punkte

7. Zur Dankbarkeit, Podersdorf, 88 Punkte

8. Wiegand am Friedrichshof, Zurndorf, 87 Punkte

9. Zum alten Weinstock, Rudersdorf, 86 Punkte

10. Del Corso, Eisenstadt, 86 Punkte

10. Zur blauen Gans, Weiden, 86 Punkte

