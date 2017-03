Versuchter Raub in Eisenstadt

Zu einem versuchten Raub ist es Mittwochabend in Eisenstadt gekommen. Ein bislang unbekannter Täter wollte eine 66-jährige Frau ausrauben. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise von Passanten.

Um zirka 21.35 Uhr war eine 66-jährige Pensionistin damit beschäftigt, die Eingangstür an ihrer Wohnung in Eisenstadt aufzusperren. Sie trug zwei Einkaufskörbe bei sich. „Plötzlich wurde sie von einem unbekannten Täter von hinten erfasst, mit den Händen am Hals genommen und nach vorne gedrückt“, so Helmut Greiner von der Landespolizeidirektion Burgenland.

Auf Grund ihrer Gegenwehr sowie durch ihre lauten Hilfeschreie wurde eine Nachbarin auf den Vorfall aufmerksam und schrie den Täter an.

Flieht Richtung Kreisverkehr

Er floh durch eine angrenzende Grünanlage in Richtung Kreisverkehr „Ödenburger Straße – Ruster Straße – Mattersburger Straße“. Aus einem der beiden Einkaufskörbe, die die Pensionistin bei sich hatte, stahl der Täter ein Einkaufssackerl. Diese Plastiktragtasche mitsamt Inhalt hat der Täter unweit des Tatortes bei einem Kinderspielplatz weggeworfen.

Täterbeschreibung - Hinweise erbeten

Der unbekannte Täter wird vom Opfer und der Zeugin als schlank, zirka 170 Zentimeter groß, bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzer Kapuzenjacke, beschrieben. Eine durch örtliche Polizeistreifen sofort durchgeführte Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Sachdienliche Hinweise oder Beobachtungen – auch anonym - werden an das Stadtpolizeikommando Eisenstadt unter oder jede andere Polizeiinspektion erbeten.

Hohensteiner-Überfall: Ermittlungen laufen noch

Nach wie vor beschäftigt ist die Polizei mit der Suche nach den Räubern, die in der Vorwoche das Juweliergeschäft Hohensteiner in der Eisenstädter Fußgängerzone überfallen haben. Die Ermittlungen und Spurenauswertungen laufen nach wie vor auf Hochtouren, zur Schadenshöhe kann man aus ermittlungstaktischen Gründen aber nichts sagen, hieß es am Donnerstag von der Polizei. Mehr dazu in Nach Überfall: Schadenssumme noch unklar und Juwelier Hohensteiner überfallen.