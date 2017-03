Dujmovits: Ein Hunderstel zuwenig

Snowboarderin Julia Dujmovits aus Sulz (Bezirk Güssing) ist bei der WM in der Sierra Nevada in Spanien schon im Viertelfinale des Parallel-Slaloms ausgeschieden. Der Rückstand auf die Gegnerin: nur um ein Hundertstel.

Am Mittwoch gab es die erste Medaille bei der WM in Spanien für Österreich - aber nicht für Julia Dujmovits. Für sie war im Parallel-Slalom bereits im Viertelfinale Endstation. Die 29-jährige Snowboarderin schied gegen die Deutsche Cheyenne Loch aus, eben mit einem winzigen Rückstand von nur einer Hunderstelsekunde. WM-Gold holte sich die Österreicherin Daniela Ulbing, Silber ging an Esther Ledecka und Bronze an die Russin Zavarsina.

Nächste Chance am Donnerstag

Am Donnerstag folgt bereits die nächste Medaillen-Chance für Dujmovits. Und zwar beim Parallel-Riesentorlauf. Der musste am Dienstag wegen des schlechten Wetters abgesagt werden - mehr dazu in Dujmovits: Kein Parallel-RTL wegen Wetter.