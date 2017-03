29 verwahrloste Katzen gefunden

Auf einem Anwesen in Lackenbach (Bezirk Oberpullendorf) sind 29 verwahrloste Katzen, zwei Hunde, ein Kaninchen und Hühner gefunden worden. Die Katzen und das Kaninchen wurden ins Tierschutzhaus Sonnenhof in Eisenstadt gebracht.

Klaus Trummer, Bezirkshauptmann von Oberpullendorf bestätigte am Mittwoch einen Bericht der Burgenländischen Volkszeitung BVZ. Die Umstände, unter denen die Katzen gelebt hätten, seien „weit weg von optimal“ gewesen, so Trummer.

Beim Lokalaugenschein in der vergangenen Woche sei in den Räumen der Tiere laut Amtstierärztin Yvonne Millard eine starke Verschmutzung festgestellt worden . Vier Katzen seien tot und teilweise verwest gewesen. Die anderen seien teilweise „minderernährt“, krank und verdreckt gewesen und hätten kein Futter gehabt. Ein Tier sei überhaupt in einem dunklen Raum ohne Fenster, ohne Wasser und ohne Futter gehalten worden.

Ins Tierschutzhaus gebracht

Die 29 Katzen und das Kaninchen wurden den Besitzern vorläufig abgenommen und in das Tierschutzhaus Sonnenhof in Eisenstadt gebracht. So etwas ordne die Behörde nur an, wenn es wirklich notwendig sei, sagt Amtstierärztin Yvonne Millard an. Die Katzen seien alle nicht kastriert.

Hunde, Schlange und Leguan blieben bei Besitzern

Besser sei die Situation bei den Hunden gewesen. Sie wurden bei der Familie gelassen. Auch die Hühner und drei Katzen, die im beheizten Wohnhaus waren, blieben bei den Besitzern - ebenso wie eine Schlange und ein Leguan. Die Tiere waren teilweise im Wohnraum, teilweise in unbeheizten Nebengebäuden untergebracht. Mit den Besitzern sei demnächst ein klärendes Gespräch geplant, sagt Bezirkshauptmann Klaus Trummer.