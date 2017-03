Special Olympics: Athleten verabschiedet

Am Samstag werden in Schladming die „Special Olympics World Winter Games 2017“ eröffnet. 2.700 Sportler mit mentaler Beeinträchtigung aus 107 Nationen sind dabei. Die Athleten aus dem Burgenland wurden nun offiziell verabschiedet.

Die burgenländischen Special-Olympics-Athleten erhalten große Unterstützung. Bereits in der Früh gab es einen von Polizistinnen und Polizisten organisierten Fackellauf. In Eisenstadt und Mattersburg legte die „Flamme der Hoffnung“ für die Athleten und Betreuer des Olympia-Teams einen Zwischenstopp ein.

Die offizielle Verabschiedung des gesamten Teams fand am Mittwochnachmittag in Neumarkt im Tauchental (Bezirk Oberwart) statt. Hier im Wohnheim Dornau leben und arbeiten alle 18 burgenländischen Athleten. Sie alle fiebern dem sportlichen Großereignis entgegen - mehr dazu in „Special Olympics“ - 18 Burgenländer dabei.

Sportliche Herausforderung

Die Teilnahme an den Special Olympics sei für das gesamte Team eine Herausforderung, sagt der Special-Olympics-Koordinator für das Burgenland, Ernst Lueger. „Die Spannung ist schon sehr groß. Und jetzt wird es wirklich Zeit, dass es beginnt“, so Lueger. Am Samstag werden die Special Olympics eröffnet, am Sonntag finden die ersten sportlichen Bewerbe statt.

Kampf um Edelmetall

Die 18 burgenländischen Athleten reisen mit der Hoffnung auf die eine oder andere Medaille in Richtung Steiermark. Sie werden in den Disziplinen Floorball, Schneeschuhlauf und Stocksport um olympisches Edelmetall kämpfen.

