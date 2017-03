Nach Fischsterben: Zählung in Lacken

Ende Februar sorgte ein ungewöhnliches Fischsterben in der Langen Lacke für Aufsehen. 15 Tonnen Fische waren erstickt. Einen vergleichbaren Fall gab es noch nicht. Jetzt werden die Fische in den benachbarten Lacken gezählt.

Das ungewöhnliche Phänomen an der Langen Lacke (Bezirk Neusiedl am See) hatte den Mitarbeitern des Nationalparks einen besonderen Einsatz gebracht. Sie mussten rund 15 Tonnen Fische entsorgen, die aufgrund des strengen Winters im Eis erstickt waren - mehr dazu in 15 Tonnen Fische im Eis erstickt.

ORF

Ungewöhnlicher Fall

Einen vergleichbaren Fall von massenhaftem Fischsterben habe es bisher noch nie gegeben, sagt der wissenschaftliche Leiter des Nationalparks Neusiedler See - Seewinkel, Alois Herzig. Aufgrund der Witterung habe es eben viele Jungfische gegeben, die gut aufgewachsen seien und daher seien die gefundenen toten Fische alle gleich groß, erklärt Herzig.

ORF

ORF

Derzeit wird an benachbarten Gewässern der Bestand an Fischen erhoben. Im Moment sind die Experten am „Unterstinkersee“ im Einsatz, der scheint allerdings nahezu leer zu sein. „Es sind halt keine Fische herinnen. Das ist für uns beruhigend, denn an und für sich sind in den höher konzentrierten Lacken sowieso keine Fische, weil die den Salzgehalt nicht aushalten“, so Herzig.

Der Unterstinkersee zähle allerdings zu den Lacken, die nicht so hochkonzentriert seien. „Da können vor allem karpfenartige Fische aufwachsen und überleben“, erklärt der wissenschaftliche Leiter.

ORF

Vor dem Winter abfischen

Tauchen doch noch Fische in dieser Lacke auf, hätte das Folgen für die Betreuung durch den Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel. Zum einen müsste befischt werden, wenn die Lacke auszutrocknen droht, zum anderen könnte es im Fall eines strengen Winters wieder ein Problem geben.

„Wenn wieder so ein Winter kommt wie heuer - mit einer dicken und langanhaltenden Eisdecke - müssten wir auch schauen, dass wir rechtzeitig vorher zumindest die großen Fische rausfangen“, sagt Herzig.