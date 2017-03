Late Night Shopping: Stau rund ums Outlet

Das Designer Outlet Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) lädt am Donnerstag wieder zum „Late Night Shopping“. Dadurch kann es wieder zu erhöhtem Verkehrsaufkommen kommen. Betroffen ist vor allem die A4, die Ostautobahn.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass auch dieses Mal die Ausfahrt Neusiedl am See wieder mit Fahrzeugen zugeparkt sein dürften. Die Parkplätze im Outlet könnten auch diesmal an die Fassungsgrenzen stoßen.

Damit schon die Anreise behinderungsfrei funktioniert, verstärkt die ASFINAG Ihre Einsätze auf der A4. Der Streckendienst der Autobahnmeisterei Parndorf wird personell aufgestockt und sorgt dafür, dass im Ereignisfall schnelle Hilfe geleistet wird und mögliche Behinderungen rasch beseitigt werden.

LED-Anzeigen mit Verkehrsinformationen

Über LED-Anzeiger werden im Zufahrtsbereich auf der A4 zusätzlich Verkehrsinformationen und Abfahrtsmöglichkeiten zum Outlet Center angekündigt. Das Outlet Center Parndorf kann über zwei Zufahrten erreicht werden – Neusiedl und Neusiedl/Gewerbepark.

Bis 21.00 Uhr Das Late Night Shopping im Outlet Center Parndorf am Donnerstag beginnt um 8.30 Uhr und dauert bis 21.00 Uhr.

Wer sich diesem Stress nicht aussetzen will, kann zum Beispiel aus Wien mit dem Shuttlebus anreisen. Die Busse fahren im Viertelstunden-Takt - und zwar zwischen 07.30 Uhr und 21.00 Uhr - zwischen der Wiener Oper und dem Designer Outlet Parndorf. Da auch viele Besucher aus den benachbarten Ländern wie Ungarn oder der Slowakei anreisen, kann es auch zu Problemen auf der A4 abschnittsweise zwischen Neusiedl und Nickelsdorf kommen.

Beruhigung gegen 21.30 Uhr

Erfahrungsgemäß flaue der Zustrom in den späteren Vormittagsstunden zum Einkaufsdorf ab, danach steige die Frequenz wieder leicht an, heißt es vom ARBÖ-Informationsdienst. Eine weitere Spitze erwarten Verkehrsexperten am frühen Abend, wenn viele Besucher wieder nach Hause fahren und Nachzügler noch einkaufen möchten. Beim ARBÖ rechnet man mit einer Beruhigung der Verkehrssituation gegen 21.30 Uhr.