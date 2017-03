Neue Loks für Raaberbahn

Die Raaberbahn erweitert ihre Zug-Flotte. Am Dienstag wurde ein entsprechender Fixvertrag mit Siemens abgeschlossen. Fünf neue Lokomotiven sollen noch heuer ausgeliefert werden, die erste bereits im Sommer.

Die Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn modernisiert ihren Fuhrpark. Angedacht sind insgesamt neun Vectron-Lokomotiven von Siemens. Fünf wurden am Dienstag sozusagen bestellt, dazu wurde ein entsprechender Vertrag unterschrieben, heißt es seitens der Vertragspartner Raaberbahn und Siemens. Zum Kaufpreis wurden allderdings keine Angaben gemacht.

Siemens

Marktposition stärken

Mit der Modernisierung ihres Fuhrparks will die Raaberbahn mit Sitz in Sopron ihre Marktposition im internationalen Güter- und Personenverkehr entlang der Achse Ungarn - Österreich - Deutschland stärken, heißt es.

In der vergangenen Jahren hat die Raaberbahn bereits rund sieben Millionen Euro in die Modernisierung ihrer fünf Bahnstationen im Burgenland investiert - unter anderem in den Umsteigknoten Wulkaprodersdorf.