15.000 Quadratmeter Schilf abgebrannt

Zwischen Winden am See und Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt Umgebung) kam es am Montag zu einem Schilfbrand. Die Feuerwehr musste das Feuer vom See aus bekämpfen. Mehr als 15.000 Quadrameter Schilf brannten ab.

Der Brandherd konnte schließlich im Gemeindegebiet von Breitenbrunn lokalisiert werden. Die Feuerwehren aus Neusiedl am See, Winden am See, Breitenbrunn und Purbach konnten das Feuer nur seeseitig bekämpfen, weil eine Zufahrt durch den Schilfgürtel nicht möglich war. Die Feuerwehr Winden rüstete außerdem das Privatboot eines Feuerwehrmitgliedes mit einer Tragkraftspritze aus, um die Einsatzkräfte zu unterstützen.

FF Breitenbrunn

Brandermittler in Einsatz

Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Das Schilf brannte auf einer Fläche von etwa 15.000 Quadratmetern ab. Die Flammen wurden nach zwei Stunden unter Kontrolle gebracht. Es kam niemand zu Schaden. Ein Brandermittler des Bezirkes Eisenstadt-Umgebung führt die Erhebungen.