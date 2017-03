Dujmovits bei WM: Sorgen wegen Wetter

Julia Dujmovits aus Sulz (Bezirk Güssing) hat am Dienstag ihren ersten Einsatz bei der Snowboard-WM in der Sierra Nevada. Auf dem Programm steht der Parallel-Riesentorlauf. Sorgen bereiten der Sportlerin die Wetterverhältnisse.

Fünf Rennen gab es im Parallel-Riesentorlauf heuer im Weltcup. Für Julia Dujmovits stehen ein zweiter, ein vierter und ein fünfter Platz als beste Ergebnisse zu Buche. Auch deshalb sieht sich die 29-jährige Südburgenländerin im erweiterten Favoritenkreis für die Medaillenplätze. Sorgen bereiten ihr eher die äußeren Verhältnisse in der Sierra Nevada.

„Ich glaube, dass die Schneebedingungen sehr schwierig sind. Das Einzige, was ich jetzt im Moment mache, ist, dass ich mich wirklich auf alles einstelle. Es ist ein ziemlicher Wetterumschwung vorausgesagt, es wird wahrscheinlich sehr viel Wind geben - bis zu 70 oder 80 kh/h, Schneefall, vielleicht auch Regen. Man muss sich auf alles einstellen, und das versuche ich gerade“, sagt Dujmovits.

Die Startzeiten Die Qualifikation beginnt um 9.00 Uhr, das Finale wird um 13.00 Uhr gestartet, ORF eins überträgt live.

„Bin bereit für Herausforderung“

Die letzte Phase der Vorbereitung verbrachte Dujmovits mit dem Rest des Teams in Radstadt in Salzburg. In den vergangenen drei Tagen gab es dann das Fine-Tuning am WM-Ort selbst. Dujmovits fühlt sich bereit für die Herausforderung Weltmeisterschaft.

„Ich weiß, wenn es darauf ankommt, dann habe ich schon so oft bewiesen, dass ich auf den Punkt genau meine Leistung bringe. Genauso möchte ich das jetzt angehen“, so die 29-Jährige.

Favoritinnen auf den Sieg sind die Tschechin Ester Ledecka und die Russin Alona Zavarzina. Diese beiden haben jeweils zwei Parallel-Riesentorläufe in dieser Weltcupsaison gewonnen.