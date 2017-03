„Robotik für alle“: Lehrer lernen Technik

Der burgenländische IT-Tag an der Pädagogischen Hochschule in Eisenstadt stand heuer unter dem Motto „Robotik für alle“. Dabei sollen Pädagogen aus ganz Österreich neues Wissen und Impulse in den Unterricht mitnehmen.

Mehr als 200 Pädagoginnen und Pädagogen aus ganz Österreich nahmen am IT-Tag in Eisenstadt teil und folgten den Vorträgen zum Thema Coding, also Programmieren, und Robotik. Roboter zu bauen, zu steuern und zu programmieren fördert die Kreativität und analytischen Fähigkeiten. So sollen die Teilnehmer aus den Workshops und Experimenten neues Wissen und Impulse schöpfen und in der Schule weitergeben.

Jugend zukunftsfit machen

Zu Gast war auch AMS-Vorstand Johannes Kopf. In seinem Impulsvortrag ging es um die Frage, ob uns Roboter einmal die Jobs wegnehmen. „Das ist eine sehr alte Frage - seit mehr als 200 Jahren, seit Erfindung der Dampfmaschine. Es ist richtig: Große Innovationen haben immer wieder viele Arbeitstätigkeiten sozusagen weggenommen. Gleichzeitig sind immer neue Tätigkeiten in der Vergangenheit dazugekommen. Darum sage ich offen: Ich glaube es nicht“, sagt Kopf.

Bei diesen neuen Tätigkeiten brauche man aber andere Qualifikationen. „Und es ist ganz, ganz wichtig, dass die Pädagoginnen und Pädagogen und das Bildungssystem sich mit diesen neuen Qualifikationen beschäftigen, damit letztlich Österreich und die Jugend Zukunftsfit sind, um mit den neuen Jobs auch umgehen zu können“, so der AMS-Chef weiter.

Lernen mit Spaß

Schüler sollen am Umgang mit Robotern und Robotik vor allem Spaß haben, sagt Alois Bachinger, Vortragender der Pädagogischen Hochschule Linz. „Kinder dürfen gar nicht merken, dass sie lernen. Die Kreativität nimmt sie so in Anspruch, dass sie eigentlich spielen. Und dabei lernen sie aber“, so der Vortragende.

Robotik und Coding sei ein Thema, das alle angehe, sagt Tagungsleiter Walter Hermann. „Das ist ein Thema, das für die Zukunft von enormer Bedeutung ist. Und wir tragen die Verantwortung dafür, dass unsere Kinder hier die bestmögliche Ausbildung bekommen.“