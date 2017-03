ÖVP & Polizei: Sicherheitsprojekt für Frauen

Eisenstadt gehört zu den Gemeinden, in denen das Pilotprojekt „Gemeinsam.Sicher“ umgesetzt wurde. Angelehnt daran haben nun die ÖVP und die Landespolizeidirektion das Projekt „Gemeinsam.Sicher mit Frauen“ ins Leben gerufen.

Das Pilotprojekt „Gemeinsam.Sicher“ wurde im Burgenland gestartet - und soll nun auf ganz Österreich ausgedehnt werden - mehr dazu in „Gemeinsam.Sicher“ kommt österreichweit. Das Burgenland ist das sicherste Bundesland Österreichs, wie die aktuelle Kriminalitätsstatitik belegt - mehr dazu in Burgenland bleibt sicherstes Bundesland.

Subjektives Sicherheitsgefühl stärken

Und das ist auch allen am Projekt Beteiligten - die ÖVP Frauen, der ÖVP-Landtagsklub und die Landespolizeidirektion - bewusst. Es gehe darum, das subjektive Sicherheitsgefühl von Frauen zu stärken, sagt ORF-Wettermoderatorin Christa Kummer in ihrer Funktion als Sicherheitsbotschafterin der Initiative „Gemeinsam.Sicher“.

ORF

„Ich glaube, das ist genau das, was wir nicht nur den Frauen im Burgenland, sondern in ganz Österreich sagen wollen: Habt keine Angst, geht einfach hinaus, aber ihr könnt Selbstbewusstsein auch lernen“, sagt Kummer.

„Sich im öffentlichen Raum bewegen zu können ohne ein mulmiges Gefühl zu bekommen, ist etwas, was für mich einfach zur Lebensqualität gehört“, ergänzt Andrea Fraunschiel, Landesleiterin der ÖVP Frauen im Burgenland.

Vorträge in Kooperation mit Polizei

Und um das zu erreichen, wird es in den nächsten Monaten in allen Bezirken Vorträge in Kooperation mit der Polizei geben. „Im Zuge dieser Vortragsreihe werden wir rechtliche Aspekte beleuchten, wir werden über Notwehr berichten, über Nothilfe. Es wird Tipps geben für Verbrechensopfer und insbesonders gezielte Verhaltenstipps auch unter Einbeziehung von Hilfsmitteln wie Taschenalarmgeräten“, sagt der stellvertretende Landespolizeidirektor Werner Fasching dazu. Finanzielle Unterstützung für das Projekt kommt vom ÖVP Landtagsklub, die Teilnahme an den Vorträgen ist kostenlos.