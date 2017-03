Zählung: 38 Seeadler im Burgenland

Laut einer Zählung von WWF und BirdLife Österreich verbringen 179 Seeadler den heurigen Winter in Österreich. Insgesamt 38 Tiere wurden im gesamten Burgenland und im angrenzenden Hansag in Ungarn gezählt.

Etwa 30 Vogelkundler trotzten Kälte und Wind, um im vergangenen Jänner entlang der Flüsse und Auen nach Seeadlern Ausschau zu halten und sie fachkundig zu zählen. Nun liegen die Ergebnisse der winterlichen Bestandsaufnahme vor. Demnach halten sich 179 Seeadler gerade in Österreich und den Grenzregionen auf.

Seewinkel, Parndorfer Platte, Südburgenland

Die beliebtesten Seeadler-Gebiete in Österreich sind March-Thaya-Auen mit 66 Adlern. Sie sind damit erneut das beliebteste Überwinterungsgebiet, gefolgt von den Donau-Auen mit 38 Tieren und dem Waldviertel mit 23 Seeadlern.

Zählung über Grenzen Gezählt wird in allen Gebieten, in denen sich Seeadler aufhalten - auch in den Nachbarländern, weil wichtige Lebensräume wie das Neusiedlersee-Gebiet grenzüberschreitend sind.

Im Burgenland haben die Vogelkundler insgesamt 38 Tiere gezählt - bei der Zählung im Vorjahr waren es noch 42 - mehr dazu in 42 Seeadler leben im Burgenland. Verteilt sind die Seeadler folgendermaßen: 22 Exemplare wurden im Seewinkel und im angrenzenden Hansag in Ungarn gezählt, elf auf der Parndorfer Platte und fünf im Südburgenland und in der Oststeiermark. Allerdings hat man hierzulande im vergangenen Jahr vergeblich auf Nachwuchs gewartet - Seeadler-Nachwuchs blieb heuer aus.

Erfolgreiche Schutzmaßnahmen

Der imposante Seeadler ist mit einer Flügelspannweite von bis zu 230 Zentimetern Europas größter Adler. Im 19. und 20. Jahrhundert wurde er gezielt verfolgt, sein Lebensraum wurde zerstört. Dank engagierter Schutzmaßnahmen kehrte er wieder nach Österreich zurück, im Jahr 2001 kam es zur ersten erfolgreichen Brut.