Nico Wiener holt Junioren-Gold

Nico Wiener aus Schreibersdorf (Bezirk Oberwart) kann bei den Hallen-EM der Bogenschützen in Frankreich einen weiteren sportlichen Erfolg verbuchen. Der 19-Jährige holte am Sonntag in der Compound-Klasse bei den Junioren Gold.

Der junge Schreibersdorfer zählt im 3D-Bogenschießen, also beim Schießen auf Tierattrappen, bereits zur Elite - mehr dazu in Weltmeister mit 19: Nico Wiener.

Den ersten Indoor-EM-Titel eines Österreichers fixierte Nico Wiener mit einem Finalsieg gegen den Franzosen Nicolas Girard. 2016 hatte der Südburgenländer WM-Gold bei den Junioren im Feld-Bewerb sowie EM-Gold in der allgemeinen Klasse im 3D geholt.