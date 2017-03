Güssing: Soja-Mühle baut aus

In Güssing steht Österreichs größte Soja-Ölmühle. 13 Millionen Liter werden pro Jahr produziert. Und weil die Nachfrage nach gentechnikfreien Soja-Produkten kontinuierlich steigt, wird die Anlage schrittweise mit Millionenaufwand ausgebaut.

Die Soja-Mühle steht in der nördlichen Stadteinfahrt von Güssing. Vor rund fünf Jahren wurde die einstige Rapsmühle auf die Verarbeitung von gentechnikfreien Sojabohnen umgerüstet. Seither konnte die Produktion massiv ausgeweitet werden. Im Jahr werden hier zwischen 60.000 und 70.000 Tonnen Sojabohnen verarbeitet. Die Bohnen kommen aus Österreich und den Nachbarländern.

„Die Sojabohne, die wir verarbeiten, wird getrennt in Sojaöl und Sojaschrot. Das Öl geht ungefähr zu je einem Drittel in die Speiseöl-Verarbeitung, die Futtermittel-Industrie und in die Biodiesel-Produktion. Neben dem Sojaöl ist das zweite Produkt der gentechnikfreie Sojaschrot, der als wichtiges Eiweißfuttermittel in der Landwirtschaft für die Veredelung verwendet wird“, sagt der Mehrheitseigentümer und Geschäftsführer der Ölmühle, Josef Willim.

ORF

ORF

„Die Nachfrage sehen wir in den vergangenen Jahren laufend im Steigen, weil der Konsument mehr und mehr gewillt ist, im Supermarktregal zu gentechnikfreien Produkten zu greifen“, so Willim.

Steigende Tendenz bei Umsatz

Zuletzt machte die Öl-Mühle einen Jahresumsatz von mehr als 30 Millionen Euro - Tendenz steigend. Deshalb hat man sich entschlossen, die Anlage zu modernisieren. „Wir investieren derzeit in einen Biomassedampfkessel. Da wir uns als nachhaltiger Betrieb entschieden haben, weg von der Dampf- und Heißwasserezeugung durch Heizöl hin zur Dampferzeugung auf Basis von Hackschnitzel“, erklärt der Geschäftsführer.

ORF

Sechs bis sieben Millionen Euro

Für die nächsten eineinhalb bis zwei Jahre gebe es ein Gesamtinvestitionsprogramm von sechs bis sieben Millionen Euro. Im Rahmen dessen soll das Kernstück der Anlage, die Extraktionsanlage, gegen eine neuere, modernere, effizientere Anlage ausgetauscht werden.

Die Jahresproduktion der Anlage liegt derzeit bei rund 13 Millionen Liter Soja-Öl. Der Exportanteil beträgt 35 bis 50 Prozent. Derzeit beschäftigt die Soja-Ölmühle Güssing 23 Mitarbeiter. Nicht nur beim Öl, auch bei der Speisesoja nimmt die Produktion in Österreich von Jahr zu Jahr zu - mehr dazu in Biosojaproduktion auf dem Vormarsch.