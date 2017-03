Ausstellung: 500 Jahre Reformation

Die März-Ausgabe der ungarischsprachigen Sendung „Adj’ Isten magyarok“ steht ganz im Zeichen des Jubiläum 500 Jahre Reformation. Thema ist unter anderem die Ausstellung zur Reformation im Landesmuseum.

„Adj’ Isten magyarok“ wird sechs Mal im Jahr ausgestrahlt. In dieser Ausgabe geht es zum einen um das Jubiläumsfest der Reformation vor 500 Jahren. Ein Ausflug führt einer Ausstellung mit alten Bibeln aus Ungarn im Pfarrhaus Oberwart, aber auch die Ausstellung zur Reformation im Landesmuseum in Eisenstadt ist Thema der Sendung.

ORF

Besuch im Tanzstudio

Außerdem besuchen wir „Dancing Stars“-Juror Balazs Ekker und Alice Guschelbauer in ihrem Tanzstudio in Wiener Neustadt. Nach einem Besuch in Ungarn wollen die Tanzprofis ihr Wissen nun auch in Österreich weitergeben. Mehr zu den Themen der Sendung - Adj’ Isten magyarok am 12.3.2017.