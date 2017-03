SVM muss gegen Altach bestehen

In der Fußball-Bundesliga steht der SV Mattersburg vor einer schwierigen Aufgabe. Der Tabellen-Vorletzte trifft am Samstag in Altach auf das stärkste Heim-Team der Liga. Gute Leistungen stimmen SVM-Trainer Gerald Baumgartner aber positiv.

Mattersburg ist nach Salzburg die erfolgreichste Mannschaft in diesem Kalenderjahr. Gegen Mattersburg spricht allerdings die Auswärts-Schwäche. In elf Auswärts-Spielen holte der SVM nur zwei Punkte. Die beiden bisherigen Saisonduelle gegen Altach haben die Mattersburger knapp verloren. Trainer Gerald Baumgartner ist sich dennoch sicher, dass der erste Sieg in der Fremde schon bald kommen wird.

Spiel am Samstag Das Spiel am Samstag beginnt um 18.30 Uhr in der Cashpoint Arena in Altach.

„Wir haben uns sehr viel Selbstvertrauen aufgebaut, aber ich denke, es wird auch auswärts jetzt Zeit, dass wir voll anschreiben. Und das wird kommen, da bin ich voll überzeugt. Ob es schon gegen Altach ist, wird man sehen. Wir werden versuchen, in Altach wieder alles reinzuhauen, die bestmögliche Elf zu finden, die in Altach bestehen kann. Und dann werden wir sehen, was dabei herauskommt“, so der Trainer.

Altach als Überraschungsteam

Der Tabellenzweite aus Altach ist das Überraschungsteam dieser Saison. Und das liegt vor allem an der Heimstärke. Schließlich haben die Vorarlberger neun von zwölf Siegen in Altach gefeiert. Noch dazu muss Mattersburg auf einige Stammkräfte verzichten. Stefan Maierhofer fehlt nach seinem Jochbeinbruch. Alois Höller und Lukas Rath sind gesperrt.

„Das ist natürlich nicht leicht, weil Altach im Moment sehr gut drauf ist. Auch wenn wir zwei gesperrt sind, denke ich, kann man uns gut ersetzen. Wenn wir so spielen, wie wir zuhause spielen, ist dort viel möglich“, so Rath.

Ebenfalls am Samstag um 18.30 Uhr trifft die Admira auf Salzburg und die Austria auf Wolfsberg. Bereits um 16.00 Uhr kommt es zum Nachzügler-Duell zwischen St. Pölten und Ried. Und abgschlossen wird die 25. Runde dann am Sonntag mit dem ORF-Livespiel Sturm gegen Rapid.