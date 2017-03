Stadtbus: Ab April auch am Samstag

Seit Dezember gibt es in Eisenstadt den Stadtbus mit drei Linien. Nach einem guten Start will die Stadtgemeinde Eisenstadt das Angebot noch weiter verbessern. So fahren die Busse ab April auch am Samstag.

Nutzen kann man die Eisenstädter Stadtbusse namens Martin, Vitus und Georg von Montag bis Freitag um einen Euro pro Strecke - mehr dazu in Stadtbus Eisenstadt: 10.000 Fahrgäste zu Beginn. Ziel sind weniger Autos in der Stadt. Nach den ersten Erfahrungen und Anregungen der Fahrgäste gibt es nun einige Neuerungen, sagt Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). So wird der Stadtbus künftig einen Tag mehr pro Woche fahren.

„Ab 1. April werden die Stadtbusse auch am Samstag geführt werden und zwar in der Zeit von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr. Das ist die Zeit, die von den Menschen am meisten angesprochen wurde. Das ist die Zeit, wo man einkaufen möchte und in die Innenstadt möchte“, so Steiner.

ORF

Neue Haltestelle beim Hochhaus

Die Haltestellen werden künftig mit Mistkübeln und Aschenbechern ausgestattet. Außerdem kommt zu den 59 bestehenden Haltestellen noch eine weitere dazu und zwar beim Hochhaus in der Bahnstraße. Außerdem sei eine bessere Abstimmung mit überregionalen Bussen und den Zügen der ÖBB wichtig.

„Das ist eine kleine Verschiebung, ist aber wichtig, um eine bessere Koordination mit den ankommenden überregionalen Bussen und mit den Zügen herzustellen, damit die Pendler es leichter haben“, erklärt der Bürgermeister.

ORF

Auch am Samstag

Ab 1. April kann man also mit Martin, Vitus und Georg auch am Samstag im gewohnten Habstundentakt durch Eisenstadt fahren. Insgesamt gibt es dann 60 Haltestellen. Pro Tag nutzen laut Stadtgemeinde rund 1.000 Personen die Eisenstädter Stadtbusse.