Jugendliche überwältigten Einbrecher

Ganz schön mutig waren zwei Jugendliche in Bruckneudorf im Bezirk Neusiedl am See: Eine 17-jährige Schülerin und ihr 16-jähriger Bruder überraschten Donnerstagnachmittag zu Hause einen Einbrecher und überwältigten ihn.

Der Einbrecher hatte bereits einen fünfstelligen Geldbetrag, zwei Handys und einen MP3-Player eingesteckt, als die beiden Schüler heimkamen. Der Verdächtige sperrte sich daraufhin in das Schlafzimmer ein. Der 17-Jährigen und ihrem 16-jährigen Bruder fiel die Unordnung im Haus auf. Auch das versperrte Schlafzimmer ließ sie stutzig werden.

Verdächtiger sprang aus Fenster

Die Geschwister durchsuchten daraufhin das Haus. Der Eindringling sprang aus dem Fenster, die beiden Jugendlichen liefen vor das Haus, konnten ihn anhalten und in weiterer Folge der Polizei übergeben. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Der 26-jährige Slowake wurde in die Justizanstalt eingeliefert.

Grundsätzlich rät die Polizei davon ab, Kriminelle aufzuhalten, weil man nicht abschätzen könne, wie die Täter reagieren. Das birgt Gefahrenpotenzial in sich, heißt es von der Polizei.