Stahlstück bohrte sich in Kopf eines Arbeiters

Ein 50-jähriger Mann hat am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall in Bernstein (Bezirk Oberwart) eine schwere Verletzung erlitten: Bei einem Sturz bohrte sich ein Metallstück in seinen Kopf.

Der Ungar wollte in einer Lagerhalle eine Stiege abtragen, verlor dabei das Gleichgewicht und fiel nach vorne. Dabei bohrte sich ein Stahlstück in seinen Kopf. Der Gemeindearzt versorgte den Verunglückten, der ins Spital gebracht wurde. Aufgrund seiner schweren Verletzung wurde der 50-Jährige anschließend mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.