Strecke Parndorf-Kittsee: „Bitte Umsteigen“

Aufgrund von Instandhaltungsarbeiten wird die Bahnstrecke zwischen Parndorf und Kittsee im Bezirk Neusiedl am See am Samstag gesperrt. Für die betroffenen Fahrgäste wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Die ÖBB geben für die Instandhaltungsmaßnahmen auf diesem Streckenabeschnitt rund 60.000 Euro aus. Dabei gehe es unter anderem um die Inspektion der Oberleitung. Zusätzlich werden die Gleise und Weichen neu gestopft, wie es heißt.

Qualität der Bahnstrecke wird verbessert

Eine Maschine hebt die Gleise und Schwellen an, verdichtet und planiert den Schotter darunter und setzt sie dann wieder millimetergenau an ihren Bestimmungsort zurück. Dadurch solle die Qualität der Schieneninfrastruktur auch in Zukunft gewährleistet werden, heißt es seitens der ÖBB.

Schienenersatzverkehr eingerichtet

Für die Fahrgäste heißt das „Bitte Umsteigen“. Die Bundesbahnen richten auf der Strecke von Parndorf nach Bratislava in der Slovakei einen Schienenersatzverkehr ein. Betroffen sind davon auch die Ortschaften Gattendorf und Pama. Die Fahrgäste müssen bis nach Bratislava rund vierzig Minuten mehr Fahrzeit einplanen.

