Landtag: Jagdgesetz sorgt für Aufregung

Im burgenländischen Landtag wird am Donnerstag das neue Jagdgesetz diskutiert. Da mit Demonstrationen der Jäger gerechnet wurde, wurden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Allerdings sitzen weniger Jäger als Sicherheitskräfte auf den Zuschauerrängen.

Schon im Vorfeld wurde diskutiert, ob das neue Jagdrecht verfassungsrechtlich konform ist. Hier geht es etwa um den Selbstbehalt für Landwirte bei Wildschäden oder eine Zweckwidmung der Jagdpacht, etwa für Wildschutzzäune.

ÖVP wollte Vertagung

ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz, der das neue Jagdgesetz heftig kritisierte, wollte Donnerstagvormittag die Abstimmung über neue Jagdgesetz vertagen. „Es gibt auch mittlerweile diverse Diskussion, ob Passagen insbesondere um die Zweckwidmung der Jagdpacht und insbesondere auch zwecks Entsendung von Vertretern der Landesregierung in eine Körperschaft öffentliches Rechts verfassungsmäßig sind“, so Sagartz.

Für SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich kommt eine Vertagung nicht infrage: „Die Begutachtung ist durchgeführt und abgeschlossen.“ Ins selbe Horn stößt auch FPÖ-Klubobmann Geza Molnar. Die ÖVP habe eineinhalb Jahre Zeit gehabt, sich in diese Gesetzeswerdung einzubringen und habe das nicht getan. Das sei nun „pure Inszenierung“, man werde sich nicht aufhalten lassen, so Molnar.

Grüne und LBL stimmen zu

Manfred Kölly vom Bündnis Liste Burgenland (LBL) hätte sich bei der Gesetzeswerdung die Einbindung der Bürgermeister gewünscht. Trotzdem zeigte er sich zufrieden, man werde dem Gesetz zustimmen, so Kölly Donnerstagvormittag. Dem neuen Jagdgesetz werden auch die Grünen zustimmen. Für sie ist wichtig, dass in Zukunft dem Tierschutz mehr Achtung geschenkt wird und hier geht es dem grünen Abgeordneten Wolfgang Spitzmüller nicht nur um das Verbot der Gatterjagd, sondern etwa auch, dass lebende Tierköder verboten werden.

Prieler: „Unvollständiges Gesetzeswerk“

Was am Donnerstag durch den Landtag gepeitscht werde, sei ein unvollständiges Gesetzeswerk, das mehr Fragen offen lasse, als es beantworte, sagte Landesjägermeister Peter Prieler in einer Aussendung. „Vielleicht liegt es daran, dass sowohl der zuständigen Landesrätin (Anm.: Verena Dunst (SPÖ) als auch dem Klubobmann der SPÖ kein übertriebener Sachverstand in Jagdfragen zu attestieren ist“, so Prieler.

