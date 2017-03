Nach Überfall: Schadenssumme noch unklar

Nach dem Raubüberfall auf den Eisenstädter Juwelier Hohensteiner am Dienstag sind die Geschäftsinhaber derzeit mit den Aufräumarbeiten und der Erhebung der Schadenssumme beschäftigt.

Laut Polizeipressesprecher Gerald Koller werden die Spuren aus dem ersten Fluchtfahrzeug, es handelt sich dabei um einen Audi 80, untersucht und ausgewertet. Danach dürften die Täter auf einen blauen Kastenwagen umgestiegen sein - mehr dazu in Juwelier Hohensteiner überfallen. Weitere Hinweise über die Täter seien noch nicht bei der Polizei eingegangen. Daher werde in alle Richtungen ermittelt, so Koller. Die Fahndung nach den Tätern sei weiter aufrecht.

Eingeschränkt geöffnet

Derzeit sei man mit der Auflistung der gestohlenen Gegenstände beschäftigt, so Koller weiter. Dabei handle es sich laut hauptsächlich um Markenuhren, die auch auf der Internetseite des Juweliers ersichtlich waren. Die betroffene Juwelierin sagte auf Nachfrage des ORF Burgenland, dass sie noch keine genaue Schadenssumme nennen könne. Einige Vitrinen seien bei dem Überfall zertrümmert worden, man versuche wieder alles so herzurichten, wie es war. Das Geschäft habe wieder eingeschränkt geöffnet.