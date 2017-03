Überfall auf Juwelier: Ermittlungen laufen

Nach dem Raubüberfall auf einen Eisenstädter Juwelier Dienstagmittag sind die drei Täter nach wie vor auf der Flucht. Die Fahndung läuft auf Hochtouren. Eingebunden sind auch die Behörden in den Nachbarstaaten.

Das Juweliergeschäft Hohensteiner in der Fußgängerzone Eisenstadt wurde Dienstagmittag überfallen. Mehr dazu in Juwelier Hohensteiner überfallen. Drei bewaffnete und zum Teil maskierte Männer betraten unter dem Vorwand, eine Uhr kaufen zu wollen, das mit einer Alarmanlage gesicherte Geschäft.

Sie bedrohten die Besitzer und Mitarbeiter mit einer Waffe, schlugen Vitrinen ein und flüchten mit Uhren und Schmuck. Verletzt wurde niemand. Auf der Flucht wechselten die Täter das Auto. Das erste Fahrzeug, ein grüner Audi mit Wiener Kennzeichen, wurde in der Nähe des Tatortes sicher gestellt. Es wird derzeit noch von der Polizei kriminaltechnisch untersucht.

zurück von weiter

Nachbarländer bei Fahndung eingebunden

Die Fahndung nach den drei Männern läuft auf Hochtouren, eingebunden sind dabei auch die Behörden in den Nachbarländern. Beim betroffenen Juwelier wollte man den Überfall am Mittwoch nicht kommentieren. Am Mittwochvormittag war man mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Gemeinsam mit Vertretern der Versicherung wird jetzt die Höhe des entstandenen Schadens zu ermitteln.