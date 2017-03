Aktionen am Frauentag im Burgenland

Der 8. März steht auch im Burgenland ganz im Zeichen der Frauen. Nicht nur die politischen Parteien machen am Mittwoch auf Frauenthemen und fehlende Gleichberechtigung aufmerksam, auch andere Organisationen.

„Frauenherzen schlagen anders“. Mit diesem Titel werden Interessierte Mittwochabend nach Bad Tatzmannsdorf eingeladen, zu einem Vortrag am Institut für Bewegung, Gesundheit und Kommunikation Oberwart - ab 19.00 Uhr spricht die ärztliche Leiterin des PVA Reha-Zentrums in Bad Tatzmannsdorf, Jeanette Strametz-Juranek.

Unterschiedliches haben die Frauenberatungsstellen des Landes vor. Jene in Güssing lädt um 10.00 Uhr zu einem Tag der Offenen Tür, bei dem Bilder der Künstlerin Andrea Karl-Pusswald aus Mogersdorf ausgestellt werden. Das Team der Frauenberatung Oberpullendorf feiert ungewöhnlich - nämlich beim Bezirksfinale des AK-Kegelturniers, für das sich die Damen qualifiziert haben.

Vorträge und Verteilaktionen

Gewürdigt werden 17 Frauen Mittwochabend im Landhaus. Sie haben den vom Frauenreferat überparteilich organisierten Lehrgang „Gscheite Frauen wissen mehr“ absolviert - ein Lehrgang für politikinteressierte Frauen - um 18.00 Uhr erhalten die Teilnehmerinnen ihr Dekret.

Die Politischen Parteien haben schon in der Vorwoche begonnen, den Frauentag zu thematisieren: die ÖVP-Frauen haben bereits am Samstag zu einem Vortrag mit dem Titel „Was Frauen wollen“ geladen. Am Freitag haben die Grünen in der Eisenstädter Fussgängerzone eine Verteilaktion durchgeführt - verteilt wurden Karten, auf denen verbreitete Klischees über Frauen auf Männer umgelegt wurden.

Die SPÖ Frauen veranstalten ab 10.00 Uhr eine Info- und Verteilaktion, bei der auch eine Umfrage zum Thema „Zukunft der Arbei“ durchgeführt werden soll. Außerdem bieten die SPÖ-Frauen an, mit ihnen via Internet ins Gespräch zu kommen - der Live-Chat beginnt um 11.00 Uhr.