Juwelier Hohensteiner überfallen

Dienstagmittag ist in Eisenstadt das Juweliergeschäft Hohensteiner überfallen worden. Nach ersten Meldungen waren es drei bewaffnete Täter. Die Täter haben die Mitarbeiter mit der Waffe bedroht.

Außerdem sollen die Täter die Vitrinen mit einer Axt eingeschlagen haben. Ob und was gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde nach ersten Meldungen niemand. Die Täter sind in einem Auto mit Wiener Kennzeichen geflüchtet. Die Polizei ist im Einsatz. Die Polizei sucht nach dem Pkw mit dem Kennzeichen: W 46736 X.

ORF/Spiess

ORF/Spiess

Augenzeugin war ORF-Burgenland-Reporterin Patricia Spieß, die zufällig in der Mittagspause vorbeigekommen ist. Sie hörte im Geschäft eine Schreierei. Dann ging das Fenster auf, ein Mann sprang heraus, der sich später als der Schwiegersohn der Familie Hohensteiner herausgestellt hatte. Er rief, dass es ein Überfall war und sie die Polizei verständigen sollte, was sie in Folge auch gemacht hat.

Spieß stand dann in Richtung Post und sah auch die drei Räuber heraus laufen. Alle drei waren dunkel gekleidet. Einer davon hatte eine Sturmhaube auf, eine Waffe und eine Tasche. Die Männer stiegen in ein Auto und fuhren wenige Meter neben der ORF-Redakteurin weg. Sie fuhren einen dunkelgrünen alten Audi mit Wiener Kennzeichen.

Letzter Unfall 2005

Ein Überfall auf das Geschäft sorgte 2005 für Schlagzeilen, als ein damals 22-jähriger Uhrmacher angeschossen wurde. Der Mann ist an den Folgen der schweren Verletzungen gestorben. Einer der Räuber wurde 2014 gefasst und zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt.

Links: