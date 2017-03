Wiesen: Erdbeeren im Folientunnel

Für die Erdbeeren-Bauern in Wiesen werden die Rahmenbedingungen immer schwieriger. Deshalb probiert ein junger Familienbetrieb etwas Neues: Familie Habeler baut einen Teil ihrer Erdbeeren in speziellen Folientunnel an.

Michael Habeler hat vier Folientunnel. Im vergangenen Sommer begannen die Arbeiten an den Tunneln. Heuer ist die erste Saison, in der hier Erdbeeren geerntet werden. „Voriges Jahr haben wir in der Landwirtschaft extreme Frostschäden gehabt und dann haben wir uns entschlossen: Wir trotzen der Natur und versuchen einfach in den geschützten Anbau hineingehen, wo man natürlich eine ziemlich sichere Ernte hat“, so Habeler.

In etwa drei Wochen soll schon mit der Ernte begonnen werden. Michael Habeler erhofft sich Einiges: Die Saison beginnt im Tunnel schon früher, die Ertragssicherheit ist höher - und auch die Qualität der Erdbeeren soll gesteigert werden. „Dadurch, dass die Erdbeere in der Luft hängt, ist natürlich die Qualität noch höher, weil im Freiland liegt sie am Boden auf. Aber wenn sie in der Luft hängt, wird sie natürlich schön gleichmäßig von der Sonne bestrahlt. Dadurch ist die Qualität natürlich noch besser“, so Habeler.

Nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität soll erhöht werden. Im Folientunnel würden auf derselben Fläche mehr Pflanzen gepflanzt , das heißt im Freiland würden rund 20.000 Pflanzen, im Folientunnel zwischen 80.000 und 90.000 Pflanzen gesetzt, erklärte Habeler. Habeler ist der Juniorchef des Familienbetriebes. Die Folientunnel sind das große Herzensprojekt des 24-Jährigen.

„Ich kenne keinen Betrieb, der das derzeit macht. Dadurch, dass ich die nächsten 40 Jahre davon leben muss, musste ich etwas suchen, mit dem ich ziemlich sicher ein Einkommen habe. Deshalb dachte ich, dass wir mal etwas neues ausprobieren sollen“, so Habeler. Zu den konkreten Kosten möchte Habeler nichts sagen, aber er rechnet damit, dass sich die Investition in die Folientunnel nach fünf Jahren rechnen wird.