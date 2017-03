„Tägliche Turnstunde“: Positive Bilanz

Seit Beginn dieses Schuljahres läuft an den burgenländichen Pflichtschulen das Projekt „Tägliche Turnstunde“. Am Montag wurde eine erste Zwischenbilanz gezogen und die fällt durchwegs positiv aus.

An 179 burgenländischen Schulen wird seit Herbst täglich geturnt. Die Volksschule in Rohrbach (Bezirk Mattersburg), wo am Montagnachmittag die Projektinitiatoren Bilanz zogen, ist eine davon. Nach einigen organisatorischen Herausforderungen sei das Projekt gut bei Schülern, Lehrern und Eltern angekommen, sagt Landesschulratspräsident Heinz Josef Zitz.

„Große Zustimmung“

„Wir haben eine große Zustimmung von den Eltern und den Schulen für diese tägliche Bewegungseinheit“, so Zitz. Die Kinder zu mehr Sport motivieren, auch in der Freizeit, das sei das oberste Ziel und das sei gelungen, sagt ASKÖ-Präsident Christian Illedits.

37 Trainer dabei

Neben den Turnlehrern sind bei dem Projekt auch insgesamt 37 Bewegungscoaches der Sportdachverbände ASKÖ, ASVÖ und Sportunion beteiligt, einer davon ist Ex-Austria-Torhüter Thomas Mandl. „Da sieht man wie die Kinder über ihre Grenzen hinausgehen und was sie eigentlich leisten können. Das ist wunderschön anzuschauen. Ich mache das mit sehr viel Freude und Energie“, so Mandl.

Die Kosten für das Projekt betragen 840.000 Euro, die Finanzierung erfolgt mithilfe des Sport- und des Bildungsministeriums.

