Pensionistin hielt Einbrecher für ihre Kinder

Zwei Einbrecher drangen am Wochenende in Weppersdorf (Bezirk Oberpullendorf) in das Haus einer 90-jährigen Frau ein und stahlen Bargeld. Die Frau verwechselte die Einbrecher zunächst mit ihren Kindern.

Der Einbruch ereignete sich Sonntagnachmittag. Die beiden Verdächtigen fanden den Hausschlüssel, der auf einem Fensterbrett im Außenbereich versteckt war und sperrten damit die Eingangstür auf. Im Schlafzimmer des Hauses lag die 90-jährige Hauseigentümerin in ihrem Bett. Sie vermutete zunächst, dass ihre Kinder nach Hause gekommen waren.

Haustür nach Einbruch wieder zugesperrt

Die Frau sah die beiden Täter laut Polizei nur ganz kurz und konnte deshalb auch nur eine vage Personsbeschreibung abgeben. Alles sei sehr schnell gegangen, sagte die Frau gegenüber den Beamten. Sie sei auch nicht bedroht worden. Die Einbrecher verließen das Schlafzimmer rasch und suchten in den anderen Räumen nach Wertgegenständen. Sie fanden schließlich eine Geldbörse und stahlen daraus einen vierstelligen Eurobetrag, heißt es von der Polizei. Danach sperrten die Beiden die Haustür wieder zu, deponierten den Schlüssel wieder auf dem Fensterbrett und flüchteten.