A4: Sanierungsarbeiten starten

Auf der Ostautobahn (A4) beginnen am Montag die Vorbereitungen für die Erneuerung der Fahrbahn. Laut ASFINAG soll es für Autofahrer durch die Baustelle zu keinen Verzögerungen kommen.

Mitarbeiter der ASFINAG richten ab Montagfrüh die neue Baustelle auf der A4 ein. Im Bereich Mönchhof bis zur Staatsgrenze bei Nickelsdorf (jeweils Bezirk Neusiedl am See) ist auf einer Länge von 4,8 Kilometern teilweise nur eine Spur befahrbar. In Fahrtrichtung Ungarn wird die Ostautobahn täglich zwischen 7.00 und 16.00 Uhr und in Fahrtrichtung Wien zwischen 9.00 und 18.00 Uhr einspurig geführt. Alle Auf- und Abfahrten in diesem Bereich bleiben aber offen, sagt ASFINAG-Bereichsleiter, Alexander Harnisch.

Hauptarbeiten ab Mitte Mai

„Da wir außerhalb der Verkehrsspitzen arbeiten, sollten keine Verzögerungen eintreten. Es wird eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h geben“, so Harnisch. Nach Ostern, voraussichtlich ab 20. April, wird die Auto- und Busspur beim Grenzübergang Nickelsdorf einspurig geführt. Vor allem bei der Einreise nach Österreich muss dann mit etwas längeren Wartezeiten gerechnet werden. Die Lkw-Zufahrt bei der Staatsgrenze bleibt unverändert. Ein Monat später, Mitte Mai beginnt die ASFINAG dann mit den Hauptbauarbeiten, die bis Anfang Oktober dauern sollen.

